«أدنوك للحفر»: «مربان» تُبحر باتجاه أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة «أدنوك للحفر» في إطار برنامج توسيع نطاق أسطولها، عن إبحار الحفارة الأخيرة المعروفة باسم «مربان»، من بين الحفارات الأربعة الجديدة ذاتية الرفع، وذلك من الأحواض الجافة العالمية في دبي باتجاه شواطئ أبوظبي للبدء بتنفيذ عملياتها.

وتعد الحفارات، التي يبلغ ارتفاع كلّ منها ما يقارب 450 قدماً، من بين 14 حفارة جديدة استحوذت عليها «أدنوك للحفر» خلال العام الماضي لتمكين «أدنوك» من تعزيز قدرتها الإنتاجية الإجمالية.

كما خضعت «مربان» لعمليات صيانة وترقية خلال وجودها في الأحواض الجافة العالمية، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات التي تعزز وتحسن من كفاءة أدائها، بالإضافة إلى تحقيق قيمة أعلى من خلال تقليل أوقات تسليم الآبار وتكلفتها.

وأكد كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أدنوك للحفر» لـ «الاتحاد» أن إبحار حفارة «مربان» باتجاه أبوظبي يُعدّ إنجازاً بارزاً للشركة.

وقال: تسهم إضافة كلّ حفارة جديدة إلى أسطولنا الحالي في الارتقاء بأداء شركتنا بشكل ملحوظ، وقد حان الوقت اليوم بعد إتمام كافة أعمال الصيانة والتحسينات المطلوبة لتشغيل حفارة «مربان» وإطلاق عملياتها، بما يعود بالفائدة على عملائنا والمساهمين في شركتنا.

ومنذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أواخر العام 2021، نجحت شركة «أدنوك للحفر» في تعزيز أسطولها، عبر زيادة عدد الحفّارات التي تملكها من 95 إلى 129 حفارة.

142 حفارة

تطمح الشركة إلى مواصلة تحقيق النمو في حجم أسطولها الإجمالي ليبلغ 142 حفارة خلال هذا العام، ليصبح بالتالي أحد أكبر الأساطيل التي تملكها وتديرها شركة واحدة في العالم. ويأتي برنامج التوسّع السريع استجابةً لخطة «أدنوك» لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتبلغ خمسة ملايين برميل نفط يومياً بحلول العام 2027.