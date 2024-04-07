«ناقلات أبوظبي» تنقل 19 مليون مسافر في 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت الناقلات الوطنية الثلاث في أبوظبي «الاتحاد للطيران» و«العربية أبوظبي» و«ويز إير أبوظبي»، نتائج إيجابية في مؤشرات أعداد المسافرين وعدد الوجهات والأساطيل خلال عام 2023.

واستطاعت الناقلات الوطنية الثلاث نقل أكثر من 19 مليون مسافر خلال العام الماضي، فيما وصلت أساطيل شركات طيران أبوظبي إلى نحو 140 وجهة حول العالم، بحسب البيانات الصادرة عن الناقلات الثلاث.

وحول نتائج كل ناقلة، فقد نقلت «الاتحاد للطيران» نحو 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة 40 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86 بالمئة، مقارنة بـ82 بالمئة في عام 2022، في وقت توسعت شبكة «الاتحاد للطيران» لتشمل 72 وجهة، ما يعكس التزامها بتعزيز سبل الوصول إلى أبوظبي، مع مواصلة استكشاف أسواق وفرص نمو جديدة.

وخلال 2023، أطلقت الناقلة 15 وجهة جديدة، منها لشبونة، كوبنهاغن، كلكتا، وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30 بالمئة.

أما «العربية أبوظبي»، فسجلت نسب إشغال مقاعد عالية خلال عام 2023، ونجحت في نقل أكثر من مليوني مسافر على متن رحلاتها المنطلقة من مركز عملياتها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وتسير «العربية أبوظبي» رحلاتها حالياً إلى إجمالي 28 وجهة انطلاقاً من مقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وتُشغِّل الشركة أسطولاً مكوناً من 10 طائرات حديثة من طراز إيرباص A320 تخدم مجموعة من الوجهات مباشرة من مطار زايد الدولي.

وأطلقت العربية أبوظبي رحلاتها إلى خمس وجهات جديدة خلال عام 2023 وهي كلكتا في الهند، وطهران في إيران، وبغداد في العراق، وعمان في الأردن، وكولومبو في سريلانكا.

نتائج إيجابية

سجلت «ويز إير أبوظبي»، خلال عام 2023 نتائج إيجابية، حيث سيَّرت الشركة ما يزيد على 15.000 رحلة نقلت 3 ملايين مسافر، منهم أكثر من 1.5 مليون مسافر سافروا على رحلات مباشرة نحو أبوظبي. وتواصل «ويز إير أبوظبي» دعم الابتكار والمرونة والتكامل بين قطاعات الثقافة والسياحة في أبوظبي، لتشجيع الزوّار من جميع أنحاء العالم على استكشاف العاصمة الإماراتية، ومن المتوقع أن تحقق «ويز إير أبوظبي» نمواً بنسبة 30 بالمئة في عدد الركاب والسعة التشغيلية للعام 2024 لتنقل نحو 4 ملايين مسافر، بعد أن سجلت أداء استثنائياً العام الماضي بتحقيق نمو قياسي يفوق 135 بالمئة في عدد الركاب والسعة التشغيلية مع نقلها 3 ملايين مسافر.