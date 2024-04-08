«العليان» و«لونيت» تستحوذان على حصص في «آي سي دي بروكفيلد بليس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD» وشركة بروكفيلد أمس، عقد اتفاقية مع شركتي العليان المالية ولونيت، لبيع 49% من حصتهما في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، الواقعة في مركز دبي المالي العالمي.

وعند إتمام الاتفاقية، سوف تمتلك كل من لونيت من خلال أحد صناديقها، وشركة العليان المالية 24.5% لكل منهما من أسهم حقوق الملكية في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، في حين ستحتفظ كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد بحصة إجمالية تبلغ 51% من ملكية الشركة موزعة بين الطرفين بالتساوي.

وتعد هذه الصفقة أكبر صفقة عقارية مؤسسية لأصولٍ فردية لطرفٍ ثالث في دولة الإمارات، كما أنها إحدى أكبر صفقات بيع مبنى تجاري في العالم منذ عام 2020.

وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»:«بات«آي سي دي بروكفيلد بليس» في فترةٍ وجيزة من أهم المعالم وأكثر الوجهات المرغوبة في دبي للأعمال والترفيه على حدٍ سواء، ويشرّفنا الترحيب بشركَتي لونيت والعليان كشركاء موثوقين لنا، وتبرز هذه الصفقة الثقة بهذا المشروع الرائد، وفي الابتكار الذي يميز قطاع العقارات في دبي».

من جانبه قال جاد اللون، الشريك الإداري، والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بروكفيلد: «يسعدنا الترحيب بشركَتي لونيت والعليان، ونفتخر بشراكتنا مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويعكس هذا الاستثمار الطلب المستمر على مباني المكاتب الفاخرة المماثلة لـ«آي سي دي بروكفيلد بليس»، كما يؤكد مواصلة رؤوس الأموال البحث عن العقارات ذات البنية التحتية المميزة على مستوى العالم».

بدوره، قال نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي في شركة العليان المالية: «يمثل الحصول على هذه الحصة الكبيرة من«آي سي دي بروكفيلد بليس» خطوة استراتيجية تنعكس إيجاباً على محفظتنا المتنوعة، ويعكس التزامنا في الاستثمار في الأصول العقارية ذات الجودة العالية والمستدامة المتماشية مع رؤيتنا طويلة الأجل الهادفة إلى خلق القيمة. كما يسرّنا العمل مع شركائنا الموثوقين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد ولونيت، ونتطلع قدماً إلى الإسهام في استمرار نجاح وتميز هذا العقار الرائد».

وذكر مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة لونيت: «يسعدنا أن نعلن عن استحواذنا على حصة في«آي سي دي بروكفيلد بليس»، أحد أكثر المشاريع العقارية شهرةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعم هذه الصفقة استراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأمدا والتي تهدف إلى الاستثمار في أصول متميزة تسهم في تقديم عوائد جذابة وزيادة رأس المال».