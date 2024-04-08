الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرارات بشأن الفائدة

لندن (وام)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات أمس، فيما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 01:23 ظهراً بتوقيت الإمارات، زاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.12 بالمئة أو ما يعادل 0.63 نقطة ليصل عند مستوى 507.18 نقطة. وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.45 بالمئة أو ما يوازي 82.5 نقطة ليصل إلى 18257.5 نقطة، فيما نما مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.24 بالمئة ما يعادل 12.15 نقطة ليبلغ مستوى 5026.85 نقطة. وربح مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 33 نقطة.