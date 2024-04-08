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اقتصاد

«نيكاي» يرتفع بدعم شراء الأسهم المتراجعة

مؤشر نيكاي يرتفع 0.91بالمئة (الاتحاد)
9 ابريل 2024 02:14

طوكيو (رويترز)

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني أمس، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المتراجعة، وسط تحسن شهية المخاطرة، بعد أن تلقت الأسواق دعماً من تعافي وول ستريت.
وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 0.91 بالمئة إلى 39347.04 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 بالمئة إلى 2728.32 نقطة. وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 في 22 مارس، إلا أنه يواجه صعوبة في البقاء فوق 40 ألف نقطة، بعدما تكبد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين.
وشهد المؤشر، الأسبوع الماضي، أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر 2022، متأثراً بتراجع الأسهم الأميركية وبدء عمليات جني أرباح.  كما أثرت مخاوف تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة على السوق.
ومع ذلك، ارتفع نيكاي 16.5 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، ويبدو أن المحللين لا يرون أن الانخفاضات الأخيرة مؤشرات على هبوط أكبر.
واقتفى المتعاملون المحليون أثر الأداء المتفائل ببورصة وول ستريت يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات. وارتفعت معظم قطاعات المؤشر، إذ ارتفع 188 سهماً من الأسهم المدرجة البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 35 منها، على الرغم من أن الارتفاع فقد بعض الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.
وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.6 بالمئة، لتضيف 68 نقطة إلى مكاسب المؤشر التي اقتربت من 355 نقطة.
وصعدت العديد من الأسهم ذات الوزن الثقيل على المؤشر، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.1 بالمئة.

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