الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

8 دولارات مكاسـب الذهـب في المعاملات الفورية

عقود الذهب تسليم يونيو زادت بنسبة 0.52 بالمئة (الاتحاد)
9 ابريل 2024 02:14

عواصم (وام)

أخبار ذات صلة
الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق
ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تداولات، أمس، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 11:41 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.35 بالمئة أو ما يعادل 8.35 دولار ليصل إلى 2338.32 للأونصة. وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.52 بالمئة أو ما يعادل 12.1 دولار، لتصل إلى 2357.4 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 1.54بالمئة إلى 27.93 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.62 بالمئة إلى 946.2 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2بالمئة إلى 1019.53 دولار.

الذهب
أسعار الذهب
المعادن النفيسة
آخر الأخبار
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
الأخبار العالمية
انتخاب سيمون هاريس رئيساً لوزراء أيرلندا
اليوم 19:21
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
علوم الدار
حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد غداً بمسجد قصر الزاهر
اليوم 19:19
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
اليوم 19:18
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
الأخبار العالمية
هزة أرضية بقوة 6.5 درجات تضرب شمال بحر مولوكا قبالة إندونيسيا
اليوم 18:23
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
علوم الدار
حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غداً بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©