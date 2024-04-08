8 دولارات مكاسـب الذهـب في المعاملات الفورية

عواصم (وام)

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تداولات، أمس، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 11:41 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.35 بالمئة أو ما يعادل 8.35 دولار ليصل إلى 2338.32 للأونصة. وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.52 بالمئة أو ما يعادل 12.1 دولار، لتصل إلى 2357.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 1.54بالمئة إلى 27.93 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.62 بالمئة إلى 946.2 دولار، وارتفع البلاديوم 1.2بالمئة إلى 1019.53 دولار.