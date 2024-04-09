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اقتصاد

«أبوظبي الأول» الثالث إقليمياً في القيمة السوقية بـ 41.5 مليار دولار

«أبوظبي الأول» الثالث إقليمياً في القيمة السوقية بـ 41.5 مليار دولار
10 ابريل 2024 01:59

دبي (الاتحاد)

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جاء بنك «أبوظبي الأول» في المركز الثالث في قائمة أكبر 30 بنكاً بمنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024، بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار، بحسب تقرير صادر أمس عن «فوربس الشرق الأوسط». 
كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أكبر 30 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر المؤسسات المصرفية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وتحقق الأرباح وتركز على خدمة العملاء.
ولإعداد التصنيف، جمع فريق «فوربس» بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية، وصُنفت وفقاً للقيمة السوقية في 23 فبراير 2024، كما تم استبعاد البنوك التابعة لمصارف مصنّفة في القائمة.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع إجمالي القيمة السوقية لـ 30 بنكاً 14% على مدار الـ 12 شهراً الماضية، ليبلغ 581.1 مليار دولار، بحسب إغلاقات الأسواق في 23 فبراير 2024.
تضم قائمة العام بنوكاً من 7 دول في المنطقة، في حين تهيمن البنوك الخليجية بواقع 26 مصرفاً. وتستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ10 بنوك، وإجمالي قيمة سوقية بلغت 279.5 مليار دولار، تليها الإمارات ممثلة بـ7 مصارف بقيمة سوقية تصل إلى 128.7 مليار دولار، فيما تضم القائمة 6 بنوك من قطر بقيمة 73.6 مليار دولار.
حافظ مصرف الراجحي السعودي على صدارة القائمة، حيث زادت قيمته السوقية بنحو 21.7 مليار دولار على مدار الـ 12 شهراً الماضية، لتصل إلى 96.6 مليار دولار، كما بلغ إجمالي أصول المصرف 215.5 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2023، بصافي أرباح بلغ 4.4 مليار دولار، يليه في المركز الثاني البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية بلغت 68.2 مليار دولار، بينما جاء في المركز الثالث بنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية بلغت 41.5 مليار دولار.
أما القيمة السوقية لأكبر 3 بنوك في المنطقة، فبلغت 206.3 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 35% من القيمة السوقية الإجمالية لـ 30 بنكاً مدرجاً في التصنيف.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لهذه البنوك الـ 3 أقل من القيمة السوقية الإجمالية للبنوك السعودية الـ 10 المُصنفة، والبالغة 279.5 مليار دولار.

بنك أبوظبي الأول
فوربس الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
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