مدينة مصدر تطلق مؤتمر «نحو المستقبل» 16 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة مصدر إطلاق مؤتمر «نحو المستقبل»، واستضافة معرض للابتكار التكنولوجي على مساحة 300 متر مربع، في القمة العالمية لطاقة المستقبل، خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل 2024.

ويهدف مؤتمر «نحو المستقبل» في نسخته الأولى لمدينة مصدر، إلى تسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال التحول الحضري المستدام، وذلك بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً على مدار ثلاثة أيام للتواصل مع الحضور في القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وتتناول الجلسات موضوعات عن السيارات الكهربائية، وتصميم المباني الخضراء وتطويرها، واقتصاديات الاستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها من التقنيات النظيفة، بما يعزز حلول التصدي للتغير المناخي.

وبهذه المناسبة، قال ستيف سيفيرانس، مدير إدارة النمو في مدينة مصدر: «تعد القمة العالمية لطاقة المستقبل الحدث الأهم بالنسبة لنا في هذا المجال خلال العام. ولا شك في أنها تمثل فرصة عظيمة لتعزيز أجندتنا المعنية بالاستدامة والتواصل مع الجمهور العالمي حول التصدي للتغير المناخي. لذا، نحن نحقق تقدماً كبيراً بإطلاق مؤتمر (نحو المستقبل)، الذي يأتي تتويجاً لأكثر من 15 عاماً من الخبرة والدروس المستفادة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وندعو مجتمعنا بأكمله إلى زيارتنا في القمة العالمية لطاقة المستقبل لحضور الجلسات، والتواصل مع بعض خبرائنا، والاطلاع على عرضنا التكنولوجي المذهل، والذي سيضم، من بين العديد من الأشياء الأخرى، (أمل) التي تم ابتكارها عن طريق الذكاء الاصطناعي، التي تتحدث عن مدينة مصدر وتكنولوجيا المناخ».

وفي إطار أجندة مؤتمر «نحو المستقبل»، سيتحدث سيفيرانس عن الاستدامة كمحرك للأعمال ومستقبل التنقل. وسيتحدث كريس وان، نائب مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في مدينة مصدر، عن تصميم المباني الخضراء، وخريطة طريق مدينة مصدر للوصول إلى الحياد المناخي. وسيدير سليمان أمين، مدير عام «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» The Catalyst، جلسة حول بناء المنظومات التي تدعم الابتكار التكنولوجي.

ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية الأخرى حول تحويل البيئة المبنية، وعروضاً تقديمية قصيرة جداً حول كيفية قيام التقنيات النظيفة بتعزيز ثورة التغير المناخي، ومناقشة حول مستقبل السيارات الكهربائية، وذلك بمشاركة متحدثين من المؤسسات الشريكة، بما في ذلك شركة «إم 42»، ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وشركة «جيه إل إل»، وشركة «إنسيليكو ميديسن»، وشركة «سكند سل بايو»، وشركة «سيل سيف آرابيا»، وشركة «فورتي جارد»، وشركة «إميرج»، وشركة «أليسكا لايف»، وشركة «دانة فنتشر بيلدر».

ويمكن لزوار جناح مدينة مصدر التطلع إلى تجارب تقنية تفاعلية، من بينها شخصية «أمل» المبتكرة عن طريق الذكاء الاصطناعي والتي تتحدث عن مدينة مصدر، كما يمكنهم التعرف على برنامج حافل، ونموذج رقمي للمدينة، وعروض توضيحية للمشاريع المبتكرة التي تم تطويرها في المدينة.

وستشارك مدينة مصدر أيضاً في استضافة برنامج آخر في منطقة الابتكار التابعة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، بالتعاون مع مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل). ويشمل البرنامج جلسات حوارية بعنوان «من الصحراء إلى المائدة: شركة سونيكورنز تعمل على بناء الأمن الغذائي في المناطق القاحلة» و«حلول مستوحاة من البيئة من أجل المرونة المناخية».