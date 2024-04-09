استثمارات جديدة تدعم توسع شركات «أدنوك» المدرجة

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت شركات مجموعة «أدنوك» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مسار نموها القوي المدعوم بالاستثمارات الجديدة، والتوسع والنمو الذي تحققه في السوق، والتميز في العمليات التشغيلية، إلى جانب تركيزها المستمر على الابتكار في مجال المنتجات والخدمات التي تقدمها.

وأوضحت «أدنوك» لـ «الاتحاد» أن شركاتها حققت عوائد جذابة للمساهمين، وقيمة إضافية كبيرة لأسواق المال في دولة الإمارات، بعدما أعلنت نتائج مالية قوية، خلال الربع الأخير والعام الكامل المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وسجلت شركات مجموعة «أدنوك» الست المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي والتي تعمل في قطاعات الطاقة والكيماويات واللوجستيات والخدمات، وتشمل كلاً من: «أدنوك للإمداد والخدمات»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للتوزيع»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب»، إيرادات بلغت 169.5 مليار درهم، كما حققت أرباحاً صافية بقيمة 30.9 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح السنوية المعلنة لعام 2023 من الشركات الست المدرجة 24.58 مليار درهم.

نتائج قوية

بحسب «أدنوك»، على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتحديات التي تشهدها الأسواق، فإن الشركات قدمت أداءً قوياً، وأعلنت أرباحاً استثنائية، واعتمدت استراتيجيات طموحة للنمو المستقبلي، حيث سجلت «أدنوك للإمداد والخدمات» في العام الأول على إدراجها، زيادة في صافي الأرباح بنسبة 138 بالمئة على أساس سنوي، كما حققت زيادة في الإيرادات للعام بأكمله بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2022، وواصلت الشركة كذلك تنفيذ استراتيجيتها للنمو وتحقيق النقلة النوعية، وخلق مصادر جديدة للإيرادات وتوسيع أسطولها.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي ربح «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 89 بالمئة، كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأخير بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي. وسجلت «أدنوك للحفر» نمواً في صافي الأرباح للعام بأكمله بنسبة 29 بالمئة، كما ارتفع صافي أرباح الشركة عن الربع الأخير للعام بنسبة 41 بالمئة، مدفوعاً بأعلى عدد على الإطلاق من الحفارات العاملة، وأضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة في عام 2023.

كما أبرمت «أدنوك للحفر»، خلال العام الماضي، اتفاقية مع «ألفا ظبي القابضة» لتأسيس شراكة استثمارية استراتيجية تهدف لاستثمار ما يصل إلى 5.5 مليار درهم للاستحواذ على شركات مزوّدة للتكنولوجيا في قطاعي خدمات حقول النفط والطاقة للمساهمة في دعم أعمالها، من خلال تحسين الكفاءة والحد من الانبعاثات.

اتفاقيات جديدة

أوضحت «أدنوك» أنه بفضل النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة الأسعار الإيجابية، حققت «أدنوك للغاز» من جانبها أداءً مالياً قوياً في الربع الأخير من عام 2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 24 بالمئة في صافي الأرباح الفصلية.

وخلال العام، أطلقت الشركة استثمارات كبيرة لتوسيع قدراتها، كما وقعت اتفاقيات رئيسة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال تراوحت قيمتها بين 33.056 مليار درهم، و44.075 مليار درهم، مما يمهد الطريق لنمو أقوى في المستقبل.

وسجلت «أدنوك للتوزيع»، أكبر شركة لبيع الوقود ومتاجر التجزئة في الدولة، أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.68 مليار درهم، وذلك على خلفية الالتزام المهم الذي قدمته الشركة لأسواق المال في عام 2019.

وواصلت الشركة التي نجحت في الاستحواذ على حصة 50 بالمئة من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، في فبراير 2023، توسعة شبكة محطات الشركة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصل عددها إلى 840 محطة خدمة، كما قدمت الشركة العديد من الابتكارات الجديدة في المنتجات، بما في ذلك تقنية «Fill and Go» التي تدعم الذكاء الاصطناعي وأول محطة شحن فائقة السرعة للتزويد بوقود الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

عمليات تشغيلية

حافظت شركة «بروج» للبتروكيماويات، من خلال تركيزها على تعزيز العمليات التشغيلية والتجارية على مسار أدائها، وحققت أداءً قوياً في الربع الأخير من العام، حيث سجلت الشركة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 16بالمئةعلى أساس سنوي.

كما أسهم «برنامج تعزيز القيمة»، الذي تطبقه الشركة، ويركز على تحسين الإيرادات، ورفع كفاءة إدارة التكاليف في تخفيف حدة تداعيات الانخفاض الحاصل في الأسعار العالمية، وتراجع الطلب خلال العام الماضي، ونجح البرنامج الطموح في تحقيق أثر مالي إيجابي بقيمة 2.22 مليار درهم، متجاوزاً بذلك هدفه الأولي لعام 2023 بقيمة 1.46 مليار درهم والهدف المُعدل لاحقاً بقيمة 1.83 مليار درهم.

وتُحرِز الشركة تقدماً في تنفيذ مشروعها الاستراتيجي «بروج 4»، والذي من المتوقع الانتهاء منه العام القادم، والذي يُعد بتحقيق توسع كبير في السعة الإنتاجية للشركة.

طلب مرتفع

حققت «فيرتيغلوب» أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً بنسبة 23 بالمئة على أساس ربع سنوي في الإيرادات على خلفية سجل الطلبات القوي، وارتفاع حجم المبيعات، وزيادة أسعار الأمونيا مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات في العرض في الأسواق بسبب انقطاع الإمدادات، كما شهدت زيادة بنسبة 15 بالمئة في حجم مبيعاتها، خلال الربع الأخير من العام.

وأعلنت «أدنوك» وشركة «أو سي أي جلوبال» الشهر الماضي إبرام اتفاقية بيع وشراء تستحوذ «أدنوك» بموجبها على كامل حصة «أو سي أي» في شركة «فيرتيغلوب».

نمو أسواق المال

أدرجت «أدنوك» منذ ديسمبر 2017 ستاً من شركاتها العاملة، ما أدى إلى توفير رأسمال كبير يسهم في تمويل مشاريع النمو والتوسع.

وبحسب التقرير الصادر عن «أدنوك»، فإن الاكتتابات العامة الأولية التي نفذتها «أدنوك» بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهمت في دعم نمو وتطور أسواق المال في دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة السوق، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية بارزة.

ويعد الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز الأكبر على مستوى العالم، خلال الربع الأول من عام 2023، وأكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متجاوزاً صفقة إدراج شركة «بروج للكيماويات» البالغة 7.34 مليار درهم في منتصف عام 2022.