ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلاً 2334.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2352.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.93 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021 أمس الأربعاء.

وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1056.31 دولار.