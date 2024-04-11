الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
11 ابريل 2024 16:06

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وعوضت خسائرها من الجلسة السابقة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلاً 2334.64 دولار للأوقية بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب ارتفاعات قياسية لثماني جلسات تداول على التوالي حتى الثلاثاء.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2352.40 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يواصل الصعود نحو مستويات قياسية
الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.93 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021 أمس الأربعاء.
وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 972.60 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1056.31 دولار. 

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
هواتف آيفون
الترفيه
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
اليوم 08:24
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©