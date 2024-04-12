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اقتصاد

الذهب يلامس ذروة غير مسبوقة ويتجه لتسجيل مكاسب

الذهب
12 ابريل 2024 09:18

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتصل إلى ذروة غير مسبوقة.
وبحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.
وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة وتقرير الوظائف الأميركي القوي الأسبوع الماضي فإن الذهب يتجه للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وتسجيل زيادة بأكثر  من 15 بالمئة منذ بداية العام.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 28.75 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير2021.
وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولارا.
وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: وكالات
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