%75 من شركات الشحن تتجه لتبني حلول أكثر مراعاة للبيئة

يوسف العربي (أبوظبي)

يسجل سوق الخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة طلباً متزايداً على مستوى العالم، حيث تسعى 75% من شركات الشحن بصورة حثيثة إلى تبني خيارات أكثر مراعاة للبيئة عند تخزين وتصدير السلع والمنتجات، فيما تتجه الشركات الكبرى في الإمارات لتزويد المستودعات ومرافق التخزين التابعة لها بروبوتات لمناولة البضائع تعمل بالطاقة الشمسية، حسب شركة لوج ميدل إيست.

وقال رامي يونس، المدير العام، رئيس قسم المبيعات في الشركة، لـ«الاتحاد» إن صناعة تخزين البضائع في المستودعات والخدمات اللوجستية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تشهد تحولاً جذرياً من خلال التقدم في مجال الأتمتة.

ونوه إلى أنه يتم نشر الروبوتات والآلات المتقدمة في المستودعات بغرض إتمام مجموعة متنوعة من العمليات، بما في ذلك التخزين والتعبئة والتغليف والشحن العابر والمهام الأخرى ذات الصلة.

ووفقاً لأبحاث السوق، من المتوقع أن يزيد حجم سوق أتمتة المستودعات في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2025، لتصل قيمته إلى 5.87 مليار درهم (1.6 مليار دولار).

وحسب استبيان أجرته شركة «بي دابليو سي» حول الآمال والمخاوف في الشرق الأوسط لعام 2022، تستعين الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط بالتكنولوجيا من أجل أتمتة وتحسين العمليات في مكان العمل بمعدل أعلى 32% مقارنة بالمتوسط العالمي.

وقال يونس إنه من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما لديها من زيادة في عدد السكان وتقدمها الصناعي، على مزايا كبيرة بفضل اعتمادها على حلول الأتمتة، ومع زيادة الوعي بالقضايا البيئية في المنطقة، لاسيما بعدما تعزَّز الوعي بها من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات في عام 2023، تكتسب التقنيات التي تعزز الاستدامة والنتائج الصديقة للبيئة ميزة تنافسية.



الأتمتة

ونوه يونس إلى أن الخدمات اللوجستية، تستحوذ على نصيب كبير من الانبعاثات الكربونية في العالم وكان من ضمن الأساليب الفعالة في هذا السياق استبدال المناولة اليدوية بالآلات المؤتمتة الكهربائي.

وأوضح أن تقنيات الأتمتة الكهربائية، مثل الروبوتات، تعتمد على قدر أقل من الكهرباء والتي من الممكن توليدها من الطاقة المتجددة أو مصادر طاقة أنظف.

وأضاف أن التقنيات المؤتمتة تصدر كمية ضوضاء أقل بكثير جداً من أساطيل المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري كما يمكن أن يمهد هذا التحول الطريق لحدوث انخفاض ملحوظ في الانبعاثات في المنطقة.



الحيز المكاني

وقال يونس: شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً في عدد سكان الحضر على مدى العقود القليلة الماضية، ونتيجة لذلك، تسارع نمو سوق التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة حيث وصل إلى 37 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لأبحاث السوق.

وتابع: لمجابهة التحديات المتمثلة في الحيِّز المكاني المحدود وتلبية الطلب المتزايد، يعدُّ استخدام أنظمة التخزين الآلي ومعالجة الطلبات حلاً فعالاً في هذا الصدد حيث تتيح هذه الأنظمة استغلالاً أفضل لمساحة التخزين، وتم تصميم الروبوتات المستخدمة في هذا الإعداد لتكون ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة، بحيث يقتصر استهلاكها على 0.1 كيلوواط فقط من الطاقة في الساعة.

وقال: حتى تتضح الصورة لدينا بشكل أكبر، تستهلك ستة من هذه الروبوتات نفس كمية الطاقة التي تستهلكها محمصة الخبز الكهربائية وهذا الأمر لا يقتصر دوره على توفير الحيز المكاني فحسب، بل يتعدى هذا الأمر ليقلل أيضاً من إجمالي استهلاك الطاقة المطلوب لتشغيل منشآت أكبر.



استهلاك الطاقة

وتعمل الرافعات المتقدمة للرص والتكديس على رفوف المستودعات العالية، والمصممة بحيث تراعي مبدأ الاستدامة، على تسخير الطاقة المتجددة ووحدات الكبح والاستفادة منهما في توفير مستوى من الكفاءة الرائدة في الصناعة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير الطاقة.

وبفضل هذا الابتكار، يتسنى للمستودعات تقليل استهلاكها للطاقة بشكل كبير وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة غير المتجددة.



سلاسل التوريد

وقال يونس إنه بالإضافة إلى المزايا البيئية العديدة، فإن خفض حد المناولة اليدوية للبضائع من خلال الأتمتة من شأنه أن يقلل من خطر تعرض المنتجات للتلوّث أو العبث بها، مما يعود بالنفع على صناعات مثل الأغذية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية.

ونوه إلى أن أهم ميزة من مزايا الأتمتة هي أنها تتيح الفرصة لتبني ممارسات أكثر مراعاة للبيئة.