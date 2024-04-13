إطلاق برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، والذي يُعد منصة لتكريم وتقدير الجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تعزيز مستقبل دبي من خلال الممارسات المسؤولة في كفاءة الطاقة واستخدام المياه والاقتصاد الدائري والابتكار والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة. وتمثل كل فئة من الفئات جانباً محورياً من رحلة دبي نحو ترشيد استهلاك الطاقة، بداية من مبادرات المباني الخضراء المبتكرة وحتى الابتكارات الرائدة في التبريد الكفؤ وغيره.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، أن المجلس يسعى من خلال برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، إلى تحسين استخدام الطاقة والمياه والوقود والارتقاء بالمساهمات الاستثنائية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام المياه والاستدامة والاقتصاد الدائري.

من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، إن البرنامج يحتفي بالإنجازات البارزة في المجال على مستوى إمارة دبي، مما يؤكد التزام الإمارة باستراتيجية دبي لإدارة الطلب، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على خفض استهلاك الوقود.

ويسلط البرنامج الضوء على جهود إمارة دبي والتزامها بالاستدامة، وتقدير المبادرات الرائدة في مجال الأبنية الخضراء، والتبريد الفعال، وغير ذلك الكثير، مشيراً إلى أن الاستجابة للبرنامج كانت كبيرة، حيث بلغ عدد المشاركات 86 مشاركة.