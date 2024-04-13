%60 نمو الطلب على استئجار السيارات خلال العيد

ريم البريكي (أبوظبي)

شهدت مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي نمواً متسارعاً في الطلب على استئجار السيارات من طرازات مختلفة بنسبة تزيد على 60% خلال الفترة التي تسبق عطلة عيد الفطر السعيد، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان.

وقال مديرو وعملاء مكاتب تأجير سيارات في أبوظبي، إن الطلب المتزايد يأتي أمراً طبيعياً لرغبة الأسر في تمضية أوقات العطلة في ربوع الدولة، واستغلال العطلة الطويلة في السياحة الداخلية. وأشاروا إلى أن العائلات الكبيرة تتجه في اختياراتها للسيارات الكبيرة ذات الدفع الرباعي «فور ويل» لاتساع مساحات المقاعد، ويفضل أغلبية المستأجرين للسيارات النوع الاقتصادي لتوفير النفقات. وأوضحوا أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة تذكر، مبينين أن أسعار السيارات الاقتصادية تتراوح ما بين 100 درهم و300 درهم لليوم الواحد، حيث يكون الاختلاف بحسب نوع السيارة، إن كانت صالوناً أو دفعاً رباعياً «فور ويل»، وتتراوح أسعار تأجير السيارات الفارهة ما بين 1400 - 5000 درهم للسيارات النادرة وذات الأسعار الأعلى.

طلب كبير

أكد محمد الخطيب، مالك مكتب الأسطورة لتأجير السيارات في أبوظبي، وجود طلب كبير على استئجار السيارات في العطلات الرسمية، ومنها عطلة عيد الفطر السعيد، وكذلك أيام نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي يُعد من أفضل أسواق تأجير السيارات في العالم وليس فقط على المستويين الخليجي والعربي. وأوضح الخطيب أن دولة الإمارات تسهل القوانين، وتسهل الإجراءات والإمكانات التي تحافظ على جودة ورفاهية المركبات والحافلات المخصصة للتأجير بمختلف أنواعها، ومع وجود المنافسة الحرة تبقى الأسعار في دولة الإمارات من أفضل الأسعار على مستوى العالم.

وذكر الخطيب أن هناك طلباً من جانب الوفود السياحية القادمة من مختلف دول العالم، والتي تفضل زيارة أبوظبي خلال العطل الرسمية، ومنها عطلة عيد الفطر.

تكلفة التأمين

من جانبهم، شكا متعاملون من تأخر رد مبالغ التأمين التي تفرضها شركات التأجير على العميل، موضحين أن بعض الشركات تتأخر في رد تلك المبالغ، والبعض منهم يخصمها بدافع الغرامات أو تعرض السيارة لخدوش أو أضرار. وقال أحمد سعدون «موظف»، إن الأسعار ثابتة، ويبلغ سعر تأجير السيارة نحو 150 درهماً لليوم الواحد، وقد تصل إلى 120 درهماً بعد التخفيض.

سيارات شبابية

قال أحمد الملا، مالك مكتب لتأجير السيارات، إن الطلب يتزايد على استئجار السيارات الكلاسيكية والفارهة من جانب الشباب حيث إن ارتفاع سعرها يجعل من الأسهل على الشباب استئجارها. وأضاف أن الطلب الأكبر يكون على السيارات الشبابية من نوع صالون، وتتراوح قيمة الاستئجار ما بين 1400-4000 درهم، منبهاً إلى أن السعر يختلف في حال توفير سائق، لنحو 5000 درهم.