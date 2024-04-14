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اقتصاد

نمو قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس

إمارة عجمان تشهد ارتفاعاً في الطلب على العقارات
14 ابريل 2024 10:00

قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان  أن السوق العقاري في الإمارة  شهد خلال شهر مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 49.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

 

وقدر المهيري إجمالي حجم التداولات خلال الفترة نفسها بـ 1.03 مليار درهم مشيرا الي تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة الحليو 1  بـ 72 مليون درهم.

 

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وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء استثنائياً يعكس مدى ملاءمة عجمان لتطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتنوعة،حيث تشهد الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمواً متواصلاً في المبيعات نظراً للمزايا التنافسية وبيئة الاستثمار المحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين.

 

وأشار المهيري الى أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن تجاوزت خلال مارس الماضي قيمتها  الإجمالية 280 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم في منطقة "الروضة 1 " ، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الحليو 2" و "الزاهية". كما تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " مدينة الإمارات" و " أبراج المدينة". 

 

المصدر: وام
التصرفات العقارية
عجمان
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