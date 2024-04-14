التسجيل العقاري بالشارقة تربط «سندات الملكية» بالهوية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، توفير خدمة سندات الملكية والمنفعة بمختلف أنواعها في المحفظة الرقمية بتطبيق الهوية الرقمية لدولة الإمارات (UAE Pass)، لتكون بذلك أول دائرة حكومية في إمارة الشارقة تُوفر هذه الخدمة، وذلك التزاماً منها بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتنفيذاً لرؤية حكومة دولة الإمارات بالتحول الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حرص الدائرة على توفير تجربة سهلة وسلسة للمتعاملين في الحصول على الخدمات، وإنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة وفعالية، وهو الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية للدائرة بتقديم خدماتها كافة وفق أفضل الممارسات العالمية.