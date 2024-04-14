1.46 مليار درهم التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس

عجمان (الاتحاد)

أكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن السوق العقاري في الإمارة، شهد خلال شهر مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 49.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وقدر المهيري إجمالي حجم التداولات خلال نفس الفترة بـ1.03 مليار درهم، مشيراً إلى تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة الحليو 1 بـ72 مليون درهم.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء استثنائي يعكس مدى ملاءمة عجمان لتطلعات المستثمرين، حيث تشهد الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمواً متواصلاً في المبيعات.

وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن تجاوزت خلال مارس قيمتها 280 مليون درهم.