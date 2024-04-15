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اقتصاد

6 بنوك إماراتية ضمن أكبر 30 مصرفاً في الشرق الأوسط وأفريقيا

6 بنوك إماراتية ضمن أكبر 30 مصرفاً في الشرق الأوسط وأفريقيا
16 ابريل 2024 01:15

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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صنفت وحدة «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت» ستة بنوك إماراتية ضمن قائمة أكبر 30 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول لعام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 3.3 تريليون درهم (910.8 مليار دولار).
تضمنت قائمة البنوك الإماراتية الستة كل من بنك أبوظبي الأول بأصول بلغت 318.1 مليار دولار، ليأتي بالمركز الثاني بعد بنك قطر الوطني الذي بلغت أصوله 338.1 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل ارتفاعاً في حجم الأصول، بنسبة 16% في عام 2023، لتصل إلى 234.88 مليار دولار مما جعله رابع أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول، متقدماً على بنك الراجحي ومقره المملكة العربية السعودية.
وشملت قائمة البنوك الإماراتية كذلك بنك أبوظبي التجاري بإجمالي أصول بلغ 154.4 مليار دولار، ليحل في المرتبة العاشرة، وبنك دبي الإسلامي بأصول بلغت 85.56 مليار درهم، وبنك المشرق بأصول بلغت 65.3 مليار دولار، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بأصول بلغت 52.5 مليار دولار.
ووفقاً للتحليل الذي أجرته وحدة «ستاندرد أند بورز جلوبال ماركيت» لقائمة أكبر بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024، شهدت القائمة صعود ترتيب 18 بنكاً من أصل 30 في التصنيف هذا العام، فيما انضمت للقائمة بنوك جديدة شملت مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الشعبي المركزي المغربي.
7 بنوك
 بحسب التحليل، شملت القائمة سبعة بنوك من المملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول بلغ 879.9 مليار دولار، وستة بنوك من دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أصول بلغ 910.84 مليار دولار، وخمسة بنوك من إسرائيل، وأربعة بنوك من جنوب أفريقيا.

ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتلجانس
البنوك
بنك أبوظبي الأول
بنك الإمارات دبي الوطني
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