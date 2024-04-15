15.65 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نجحت أسواق الأسهم المحلية في تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية خاصة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تمكن من إضافة 12.26 مليار درهم إلى قيمته السوقية في ختام التعاملات، في حين تمكن سوق دبي المالي من تحقيق مكاسب سوقية بلغت 3.39 مليار درهم لتصل مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية أمس إلى 15.65 مليار درهم 78% منها لسوق العاصمة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق العاصمة 2.854 تريليون درهم، وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 727.515 مليار درهم. وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في قيمة التداولات الإجمالية لتصل إلى 1.89 مليار درهم أغلبها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.265 مليار درهم و628 مليون درهم في سوق دبي.

سوق أبوظبي

حسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر على ارتفاع بمقدار 16.48 نقطة وبنسبة 0.17% عند مستوى 9253.74 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.265 مليار درهم، شملت ما يزيد على 318.332 مليون سهم عبر 22812 صفقات. وارتفعت أسهم 25 شركة من أصل 75 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 37 شركة، وبقيت أسهم 13 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 212.95 مليون درهم ليغلق مستقراً عند سعر 399.5 درهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 144.9مليون درهم، ثم «كيو القابضة» بقيمة 90.72 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 57 مليون سهم، وتلاه سهم «فينكس كروب» بتداول 31.06 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بنحو 28.98 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً «ملتيبلاي» بنسبة 14.83% ليغلق عند 2.71 درهم، و«كيو القابضة» بنسبة 4.64% ليغلق عند 3.16 درهم، و«إي اس جي ستاليونز» بنسبة 4% ليغلق عند 12.4 درهم، ثم «فينكس كروب» رابعاً بنسبة 3.96% ليغلق عند 2.1 درهم، يليه «بيور هيلث» بنسبة 3.63% ليغلق عند 4 دارهم. وفي المقابل تصدرت «بالمز الرياضية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92% ليغلق عند 11.26 درهم، وتلاه «الخليج للمشاريع الطبية» بنسبة 9.55% ليغلق عند 1.8 درهم، ثم «ريسبونس بلس القابضة» بنسبة 3.23% ليغلق عند 4.2 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 453.254 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 488.04 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 34.78 مليون درهم كمحصلة «بيع». وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 856.52 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 816.851 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 39.67 مليون درهم.

سوق دبي

استقر المؤشر العام لسوق دبي المالي، أمس، عند مستوى 4243.78 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 15 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة، وثبات أسهم 15 شركة من بين 45 شركة متداولة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 628.381 مليون درهم، بعد التعامل على 240.78 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13123 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 224.67 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 67.8 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 59.39 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 47.48 مليون سهم، وتلاه «الإثمار القابضة» بتداول 30.19 مليون سهم، ثم «إعمار القابضة» بتداول 26.66 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الإثمار القابضة» بنسبة 5.57% ليغلق عند 0.246 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 6.25% إلى 6.46 درهم. وفي المقابل، انخفضت أسهم نشطة أخرى، مثل «إعمار العقارية» بنسبة 0.94% ليغلق عند 8.42 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 1.3% ليغلق عند 0.442 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.7% ليغلق عند 17.25 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 2.06% إلى 1.42 درهم، و«جي اف اتش المالية» بنسبة 2.7% ليغلق عند 0.964 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 2.06% إلى 1.42 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين من الأسهم نحو 362.38 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 384.37 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 21.98 مليون درهم محصلة «بيع». وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 24.39 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 420.86 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 445.26 مليون درهم.