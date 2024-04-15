«السيدات للاستدامة» تبحث سبل تمكين المرأة بقطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تركز على دعم دور المرأة في قيادة الابتكار ودفع عجلة التغيير الإيجابي المستدام، عن إقامة سلسلة من الجلسات الحوارية خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل تركّز على تمكين رائدات الأعمال وتسلط الضوء على أهمية توفير التوجيه والإرشاد للمرأة.

وسوف يتضمن برنامج المنصة ضمن جناح «مصدر» بتاريخ 18 أبريل، ثلاث جلسات حوارية سيتم خلالها إلقاء الضوء على الحلول المبتكرة وفرص التمويل المناخي المتاحة لدعم رائدات الأعمال، وأهمية توفير التوجيه والإرشاد للمرأة لتعزيز مهاراتها القيادية والتنوع والشمولية في مختلف القطاعات، كما ستتم مناقشة العلاقة بين الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والجهود المناخية في دول الجنوب العالمي.

وسوف تستقطب الجلسات الحوارية مشاركة واسعة من رائدات أعمال وقادة فكر وشخصيات بارزة من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، لدعم جهود منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» في تسليط الضوء على دور المرأة وتمثيلها في قطاع الطاقة المتجددة وما تواجهه من عوائق لدخول مجال التمويل المناخي والتعليم.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» ومدير إدارة منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»: تركز منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» على تحفيز وإعداد الجيل القادم من القياديات في مجال الاستدامة، ويمثل تمكين رائدات الأعمال وتوفير برامج للتوجيه والإرشاد آليتين مهمتين نستطيع من خلالهما تحقيق الموازنة بين الجنسين. وسوف تستضيف الجلسات الحوارية للمنصة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل نخبة من القادة والخبراء الذين سيعملون على تحديد السبل وتقديم الحلول التي من شأنها أن تساعد في توفير التمويل المناخي للنساء، وتطوير مهاراتهن القيادية.

وكانت «مصدر» قد أطلقت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» انسجاماً مع التزام القيادة في دولة الإمارات بتفعيل دور المرأة، وتجسيداً لرؤية الأب المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وتماشياً مع أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات، تواصل المنصة ممارسة دورها في دعم المرأة وتعزيز مساهمتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

وتعد القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها «مصدر»، حدثاً بارزاً يركز على طاقة المستقبل والتقنيات النظيفة والاستدامة، وتقام القمة في الفترة 16 و18 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».