البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1 % في 2025

واشنطن (الاتحاد)

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9% في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%.

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث صدر أمس حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.1% في 2025 من توقعاته السابقة البالغة 3.8%.

وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4% في 2024 و8.3% في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8% في العام المقبل.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1% في عام 2024 من 0.9% من عام 2023.

وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5% هذا العام ترتفع إلى 5.9% في العام المقبل، وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.8% بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 3.1% في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5% في 2024 و3.3% في 2025.

الشرق الأوسط

توقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.7% في نهاية العام الحالي وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4.2% في العام المقبل.