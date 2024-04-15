«هب 71»: انضمام 25 شركة ناشئة إلى «أكسيس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «هب 71» انضمام 25 شركة ناشئة جديدة مختارة إلى برنامج «أكسيس» لديها، وإلى منظومتيها المتخصّصتين للأصول الرقمية «Hub71+ Digital Assets» والتكنولوجيا المناخية «Hub71+ ClimateTech»، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشئة المنضمّة لبرامج «هب 71» في الوقت الحالي إلى 223 شركة.

ونجحت المجموعة الـ14 من الشركات الناشئة المنضمّة إلى المنظومة في جمع تمويلات تزيد قيمتها على 447 مليون درهم «122 مليون دولار»، بمعدّل وسطي يبلغ 18.35 مليون درهم «5 ملايين دولار» لكلّ شركة ناشئة. وفي إطار جهود «هب 71» المتواصلة لجذب مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة إلى أبوظبي، تلقت منظومة التكنولوجيا أكثر من 1200 طلب للانضمام إليها، وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من الأسواق الدولية أكثر من 65% من إجمالي الطلبات، كما تمثل الشركات الناشئة المنضمّة إلى «هب 71» مجموعة متنوعة من البلدان مما يعزز جاذبية أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا، وكمنصّة انطلاق لنموّ الشركات الناشئة.

قطاعات متنوعة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة 64% من الشركات المنضمّة الجديدة تنتمي إلى مرحلتي التمويل الأولي والفئة «أ»، مما يؤكد قدرة منظومة «هب 71» على توسعة نطاق المشاريع الواعدة خلال مراحل نموّها الأولى.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ «هب 71»: تواصل أبوظبي مسيرتها الهادفة إلى تمكين شركات التكنولوجيا المبتكرة، حيث توفر برامج «هب 71» المتخصّصة ما تحتاجه الشركات الناشئة من سبل للنجاح وتحتضن مؤسسي الأعمال ذوي الرؤى المستقبلية الواعدة.

وأضاف أنه في هذا الإطار، تحظى المجموعة الـ 14 الجديدة بأهمية خاصة، حيث يؤكد نجاح هذه الشركات في جمع التمويلات على إمكانات النموّ القوية التي تسعى برامج «هب 71» إلى إطلاقها.

شبكة واسعة

ستستفيد الشركات الناشئة في هذه المنظومة من شبكة واسعة من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في أبوظبي.

وستستفيد الشركات الناشئة المنضمّة إلى برنامج Access في «هب 71»، أو إلى منظومة Hub71+ ClimateTech أو منظومة Hub71+ Digital Assets من حوافز عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم، ومن حوافز نقدية تبلغ 250 ألف درهم مقابل حصص من الأسهم. وستكون الشركات الناشئة عالية الأداء مؤهلة أيضاً، بعد عام واحد، لتلقي حوافز إضافية بقيمة 250 ألف درهم مقابل حصص إضافية في الأسهم.