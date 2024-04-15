أبوظبي.. تتصدر مدن العالم في سرعة الإنترنت الثابت

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة «النطاق العريض» الثابت بعد تقدمها مرتبة واحدة خلال 12 شهراً على مؤشر شركة «Ookla» العالمية لمتوسط سرعة الإنترنت في مدن العالم.

ووفق مؤشر الشركة لشهر فبراير 2024، سجلت شبكة النطاق العريض الثابت في العاصمة متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 300.12 ميجابت/‏ الثانية، و161.36 ميجابت/‏ الثانية، لرفع البيانات «Upload».

وتحسن متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الألياف الضوئية بنسبة تناهز 16.1بالمئة خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، فيما زاد متوسط سرعة رفع البيانات بنسبة 36.8بالمئة خلال الفترة المشار إليها. وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة النطاق العريض في أبوظبي يزيد بنسبة 225.2بالمئة على المتوسط العالمي البالغ 92.26 ميجابت/ ‏الثانية، فيما تزيد سرعة رفع البيانات عبر الشبكة بنسبة 261.38بالمئة على المتوسط العالمي البالغ 44.65 ميجابت/ ‏الثانية.

وحلت العاصمة الصينية بكين في المرتبة الثانية عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 299.9 ميجابت/‏ الثانية، و38.57 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة فالبارايسو في تشيلي بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 296.59 ميجابت/‏ الثانية، و197.28 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات. ووفق مؤشر «Ookla» العالمية لمتوسط سرعة الإنترنت الثابت في مدن العالم حلت مدينة شنغهاي الصينية في الترتيب الرابع عالمياً بعد تراجعها مرتبتين لتسجل سرعة تنزيل بيانات بلغ 291.95 ميجابت/‏ الثانية، و58.97 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، فيما استقر ترتيب مدينة ليون الفرنسية في المرتبة الخامسة عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 278.66ميجابت/‏ الثانية، و207.25 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

وحلت مدينة نيويورك الأميركية في المرتبة السادسة عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 259.8ميجابت/‏ الثانية، و34.63ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة بوخارست التي تراجعت مرتبة واحدة خلال عام لتحل في الترتيب السابع عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 251.89 ميجابت/‏ الثانية، و183.27ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

وجاءت مدينة مدريد في الترتيب الثامن عالمياً بعد تقدمها مرتبة واحدة خلال 12 شهراً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 242.4 ميجابت/‏ الثانية، و192.94 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، تليها العاصمة التايلاندية بانكوك التي حلت في الترتيب التاسع عالمياً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 242.16 ميجابت/‏ الثانية، و207.94 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

وحلت مدينة زيوريخ في المرتبة العاشرة بعد تقدمها مرتبة واحدة خلال اثنى عشر شهراً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 241.36ميجابت/‏ الثانية، و118.78 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

وتعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «&e» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت».

الألياف الضوئية

وفق بيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية، بلغت نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية في الإمارات العربية المتحدة 97بالمئة، لتأتي الدولة في الترتيب الأول عالمياً على هذا الصعيد.

وجاءت سنغافورة في الترتيب الثاني عالمياً بنسبة انتشار لشبكة الألياف الضوئية بلغت 95.8بالمئة، تليها الصين بنسبة انتشار 94.9بالمئة، ثم كوريا الجنوبية 91.10بالمئة، تلتها هونج كونج بنسبة انتشار 86.2بالمئة.

مؤشرات عالمية

حقق قطاع الاتصال في الإمارات العديد من الإنجازات الريادية خلال عام 2023 لتتبوأ الدولة صدارة بلدان العالم في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت.

وحلت الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظتها على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH».

وحلت تاسعاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ 22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.