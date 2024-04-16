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اقتصاد

الدولار يسجل ذروة 5 أشهر

أوراق من الدولار الأميركي
16 ابريل 2024 08:40

سجل الدولار أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء بعد مبيعات التجزئة الأميركية التي فاقت التوقعات.

وأظهرت بيانات صدرت في الولايات المتحدة أمس الاثنين زيادة مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي. 

وتم تعديل بيانات شهر فبراير أيضاً بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلاً عن عام، بدلاً من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقاً.

ولامس مؤشر الدولار 106.37 نقطة اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر.
وأمام قوة العملة الأميركية، تجاوز الين 154 للدولار ليهبط إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ 34 عاماً.


وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية إلى 7.2831 للدولار مسجلاً أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر.

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وهبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر عند 0.64085 دولار.


وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مسجلاً 0.58815 دولار.


وعلى صعيد العملات المشفرة، هبطت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.26 بالمئة إلى 62978.00 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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