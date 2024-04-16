الذهب يقترب من مستوى قياسي مرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0355 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2387.11 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2403.90 دولار.

وصعد الذهب 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحداً بالمئة ليصل إلى 1025.43 دولار.