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اقتصاد

انطلاق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل

انطلاق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل
16 ابريل 2024 10:31

انطلقت فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) والتي تستمر حتى 18 أبريل الحالي.

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 تستقطب حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر.

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وتستضيف القمة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطاقة النظيفة
القمة العالمية لطاقة المستقبل
شركة مصدر
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