الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاتحاد للشحن تطرح مقطورات التبريد لتعزيز خدمات سلسلة التبريد

خلال الكشف عن مقطورات التبريد الجديدة عالية التقنية للاتحاد للشحن
17 ابريل 2024 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران»: تأخير في بعض الرحلات غداً بسبب الأحوال الجوية
«سيتا»: مطار زايد الدولي يتبنى أحدث أنظمة القياسات البيومترية

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعزيز أسطول النقل على مدرج المطار لديها في أبوظبي بمجموعة جديدة من مقطورات التبريد عالية التقنية لنقل المستحضرات الدوائية والشحنات سريعة التلف بما يعزز قدراتها في مجال خدمات سلسلة التبريد مضبوطة الحرارة في مركزها في أبوظبي.
وعزّزت الاتحاد للشحن أسطولها بالتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار - الشحن من خلال إضافة مقطورات تبريد مخصصة للمستحضرات الدوائية والمنتجات سريعة التلف لتوفير أقصى درجات السلامة لشركائها وعملائها في جميع مراحل عملية المناولة، حيث توفر الحاويات المتخصصة نظاماً مغلقاً يُمكن التحكم بدرجة حرارته لضمان النقل الموثوق والسلس لشحنات الأدوية عالية القيمة والحساسة للحرارة بين طائرة شركة الشحن ومستودع سلسلة التبريد المتطور.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: «تلتزم الاتحاد للشحن بالنقل الآمن والموثوق للبضائع الحسّاسة لدرجة الحرارة، وذلك عن طريق خدمة فارما لايف، الحاصلة على شهادة اعتماد من مركز التميّز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية والبضائع الطازجة. ويشمل هذا الالتزام ضمان نقل البضائع بين الطائرة ومنشآت سلسلة التبريد بالسرعة الممكنة والحد من المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والبيئية أثناء رحلة الشحنة. وأبرمت الاتحاد للشحن شراكة مع الاتحاد لخدمات المطار - الشحن لطرح مقطورات التبريد المخصصة في مركز الشركة في مطار أبوظبي بهدف الحد من الوقت الذي تتعرض فيه الشحنات الحساسة للحرارة إلى العوامل الخارجية، بما فيها درجات الحرارة المرتفعة».
ومن جانبه، قال ناريش رانجاناثان، نائب الرئيس بالإنابة لشؤون الشحن في الاتحاد لخدمات المطار - الشحن: «نُدرك أهمية تأمين سلسلة التبريد وما تطلبه شركة الطيران الأم لدينا وعملاؤها من حيث ضمان حماية شحناتهم أثناء نقلها في أرجاء مطار أبوظبي الدولي. ولذا نقدم مقطورات التبريد الجديدة، والتي ستُستخدم في المرحلة الأولى لنقل المستحضرات الدوائية والمنتجات سريعة التلف حصراً بين الطائرة ومنشآت تخزين الشحنات».

الاتحاد للشحن
الاتحاد للطيران
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
اليوم 11:47
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
تنويه من شرطة أم القيوين
علوم الدار
تنويه من شرطة أم القيوين
اليوم 11:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©