الاتحاد للشحن تطرح مقطورات التبريد لتعزيز خدمات سلسلة التبريد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعزيز أسطول النقل على مدرج المطار لديها في أبوظبي بمجموعة جديدة من مقطورات التبريد عالية التقنية لنقل المستحضرات الدوائية والشحنات سريعة التلف بما يعزز قدراتها في مجال خدمات سلسلة التبريد مضبوطة الحرارة في مركزها في أبوظبي.

وعزّزت الاتحاد للشحن أسطولها بالتعاون مع الاتحاد لخدمات المطار - الشحن من خلال إضافة مقطورات تبريد مخصصة للمستحضرات الدوائية والمنتجات سريعة التلف لتوفير أقصى درجات السلامة لشركائها وعملائها في جميع مراحل عملية المناولة، حيث توفر الحاويات المتخصصة نظاماً مغلقاً يُمكن التحكم بدرجة حرارته لضمان النقل الموثوق والسلس لشحنات الأدوية عالية القيمة والحساسة للحرارة بين طائرة شركة الشحن ومستودع سلسلة التبريد المتطور.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: «تلتزم الاتحاد للشحن بالنقل الآمن والموثوق للبضائع الحسّاسة لدرجة الحرارة، وذلك عن طريق خدمة فارما لايف، الحاصلة على شهادة اعتماد من مركز التميّز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية والبضائع الطازجة. ويشمل هذا الالتزام ضمان نقل البضائع بين الطائرة ومنشآت سلسلة التبريد بالسرعة الممكنة والحد من المخاطر المرتبطة بالظروف الخارجية والبيئية أثناء رحلة الشحنة. وأبرمت الاتحاد للشحن شراكة مع الاتحاد لخدمات المطار - الشحن لطرح مقطورات التبريد المخصصة في مركز الشركة في مطار أبوظبي بهدف الحد من الوقت الذي تتعرض فيه الشحنات الحساسة للحرارة إلى العوامل الخارجية، بما فيها درجات الحرارة المرتفعة».

ومن جانبه، قال ناريش رانجاناثان، نائب الرئيس بالإنابة لشؤون الشحن في الاتحاد لخدمات المطار - الشحن: «نُدرك أهمية تأمين سلسلة التبريد وما تطلبه شركة الطيران الأم لدينا وعملاؤها من حيث ضمان حماية شحناتهم أثناء نقلها في أرجاء مطار أبوظبي الدولي. ولذا نقدم مقطورات التبريد الجديدة، والتي ستُستخدم في المرحلة الأولى لنقل المستحضرات الدوائية والمنتجات سريعة التلف حصراً بين الطائرة ومنشآت تخزين الشحنات».