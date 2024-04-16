«سبينس» تطرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام 23 الجاري

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة​ سبينس 1961 هولدينج، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة في الإمارات وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، نيّتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة، إنها ستطرح 9 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، مشيرة إلى أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير، المساهم الوحيد في الشركة.

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين، ثم يتم بعدها تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في مايو 2024.

وأفادت الشركة أنها تعتزم بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

وقال علي سعيد جمعة البواردي، المساهم المؤسس، رئيس مجلس إدارة سبينس: «يمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية لشركتنا، والتي نتحمس جداً للشروع بها والانطلاق نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين».

من جهته، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «تمكّنا طيلة مسيرتنا من توسيع نطاق أعمالنا لندير اليوم واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق عبر 75 موقعاً في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، مع التزمنا بتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة والخدمة الاستثنائية للعملاء. ونجحت سبينس في ترسيخ حضورها في واحدة من أكثر البلدان حيويةً ونمواً ومرونةً في المنطقة، ونطمح إلى بلوغ آفاق جديدة، مستفيدين من الظروف الاقتصادية الداعمة. لدينا سجل نمو حافل، ويتجلّى ذلك من خلال التوسع المستمر لشبكة متاجرنا، وزيادة الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة».

وتدير «سبينس» 75 من متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة في المتاجر الكبرى تحت مظلة الأسماء التجارية «سبينس» و«ويتروز» و«الفير» في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية، عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الأشهر الستة الأولى من 2024. وتُعد المجموعة واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في دولة الإمارات العربية المُتحدة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة 27% من السوق المستهدف في دبي، وحصة 12% من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ حجمه 23 مليار درهم كما في عام 2022.