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اقتصاد

«ألفا ظبي» تدخل في شراكة استراتيجية مع «القابضة ADQ»

«ألفا ظبي» تدخل في شراكة استراتيجية مع «القابضة ADQ»
17 ابريل 2024 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزمها بيع حصة تبلغ 49% من شركة ألفا ظبي للإنشاءات إلى «القابضة» (ADQ)، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استكمال الموافقات التنظيمية.
وتحتفظ شركة ألفا ظبي القابضة بحصة قدرها 51% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات، لتواصل بذلك التزامها بتطوير القطاع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع «القابضة» (ADQ)، والتي ستستفيد من الخبرات المميزة للطرفين، وتسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة ألفا ظبي للإنشاءات كمحرك مهم ورئيسي للنمو والازدهار في الإمارة.
وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: «تمثل هذه الشراكة مع “القابضة” (ADQ) خطوة مهمة في مسيرة عمل شركة ألفا ظبي للإنشاءات، وحقبة جديدة من النمو الاستراتيجي والابتكار، حيث سيتيح لنا هذا التعاون تعزيز التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية، بما يمكننا من التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة والتركيز على السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد».
من جانبه، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لدى «القابضة» (ADQ): «تتماشى رؤيتنا وأهدافنا مع التزامنا الراسخ وطويل الأمد بالاستثمار في أصول البنية التحتية، ونرحب بهذا الاستثمار في شركة ألفا ظبي للإنشاءات التي تدخل في المرحلة الثانية من مسيرة أعمالها وجهودها الرامية لريادة تطوير أبرز المعالم والمشاريع العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
ويقدر حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 41 مليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029. ويشهد قطاع البناء والتشييد في أبوظبي توسعاً مستمراً، وقد حقق نمواً بنسبة 14.3%، وأسهم بما يصل إلى 25 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثالث من عام 2023.
وتوفر الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي الكثير من فرص السكن الجديدة، كما تساهم في خلق العديد من فرص العمل التي تعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.

شركة ألفا ظبي القابضة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الشركة القابضة ADQ
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