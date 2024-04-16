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اقتصاد

«أدنيك» تتعاون مع «تيراكس» لتطوير أرضيات معاد تدويرها بنسبة %100

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
17 ابريل 2024 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

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دخلت مجموعة أدنيك في شراكة مع شركة تيراكس للخدمات البيئية المحدودة، وذلك على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لتطوير المنتج تيرا تايل، وهو نظام أرضيات معياري معاد تدويره بنسبة 100% للأحداث.
ويعد المنتج المصنع بالكامل من نفايات ومواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، منتجاً دائرياً مستداماً بالكامل، وكل منتج من تيرا تايل يعادل أكثر من خمسة كيلوغرامات من النفايات المعاد تدويرها، ويمثل طفرة في استدامة الفعاليات، ويقدم بديلاً عملياً ومستداماً لحلول الأرضيات التقليدية. وتم تصميم المنتج تيرا تايل بشركة تيراكس في أبوظبي، حيث يوفر المنتج تصميماً دائماً ومحسناً للأرضيات يساهم بنشاط في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ذلك عندما تصل تيرا تايل إلى نهاية دورة حياتها، يمكن إعادة تدويرها لإنتاج أخرى جديدة.
وتم عرض المنتج تيرا تايل متعدد الاستخدامات، الذي تم تصميمه وتصنيعه في الإمارات العربية المتحدة، في جناح مجموعة أدنيك في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES)، مما يوضح إمكاناته لدعم الاستدامة في صناعة الفعاليات.
سيتم استخدام المنتج تيرا تايل في الفعاليات التي سيتم تنظميها واستضافتها بمراكز أدنيك، وهي متاحة للإيجار للعارضين من خلال مسار ترايدنت، مما يساهم في تعهد المجموعة بجعل فعالياتها صافي صفر انبعاثات كربونية.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن تيرا تايل منتج مبتكر ورائد ومستدام، ويدعم التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة في صناعة الفعاليات، من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة في الفعاليات كافة التي يتم تنظيمها واستضافتها بمراكز أدنيك».
وأوضح أن مجموعة أدنيك لا تحد من بصمتها البيئية والكربونية فحسب، بل تلهم الآخرين أيضاً للانضمام إليها في بناء مستقبل أكثر اخضراراً لصناعة الفعاليات بأشكالها كافة، وأن المنتج تيرا تايل الدائري والمستدام يعزز جهود المجموعة ككل المتواصلة لجعل الفعاليات أكثر استدامة، مع تقديم تجارب استثنائية للعملاء والزوار كافة على حد سواء.  

عام الاستدامة
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إعادة التدوير
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