المركز العالمي لتمويل المناخ يتعاون مع مبادرة الاستثمار الأخضر بأفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز العالمي لتمويل المناخ، إحدى المبادرات التي تم إطلاقها في COP28 والتي تركز على تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية، ومقره الرئيس في سوق أبوظبي العالمي استضافته لأمانة «مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا»، وهي مبادرة تمويلية إماراتية بقيمة 4.5 مليار دولار تهدف إلى إطلاق إمكانات الطاقة الخضراء في أفريقيا.

وفي الوقت الحالي، يمثل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأفريقية نسبة 2% ​​فقط من الإجمالي العالمي، وهو أقل من القيمة المقدرة بنحو 60 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وكانت مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا قد تم إطلاقها في قمة أفريقيا للمناخ وفي إطار برنامج «الاتحاد 7» الذي أطلقته دولة الإمارات، ستعمل مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا على جمع رؤوس الأموال الخاصة والعامة والتنموية من المؤسسات الرائدة الداعمة لجهود المناخ في دولة الإمارات، ومن بينها صندوق أبوظبي للتنمية، ومصدر، وأيميا باور، والاتحاد لائتمان الصادرات، بالتعاون مع «صندوق أفريقيا 50» شريكاً استراتيجياً.

وبناءً على مبادرة التصنيع الأخضر في أفريقيا التي أطلقها فخامة ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، في مؤتمر COP28، يدعم المركز العالمي لتمويل المناخ جهود الدول الأفريقية للتصنيع الأخضر من أجل تقديم حلول سريعة وشاملة للنمو الأخضر، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر في القارة.

ويدعم المركز العالمي لتمويل المناخ بشكل نشط جهود النمو الأخضر من خلال تعزيز الابتكار المالي للحلول المناخية، وتقديم معلومات السوق.

ويشمل التعاون بين المركز العالمي لتمويل المناخ ومبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا مجالات تسريع وتيرة المشاريع والابتكار وحل المشكلات وجمع معلومات السوق وتحليلها.

وقالت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لتمويل المناخ: يتخذ المركز العالمي لتمويل المناخ خطوات مهمة نحو إطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الخضراء، من خلال استضافة مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا والعمل كأمانة لها، ومن خلال العمل مع أعضائنا المؤسسين، يمكننا الاستفادة من وجود منظومة شاملة وقوية تحفز التمويل لدعم المشاريع الخضراء المبتكرة، وتمكين أصحاب المصلحة، وتعزيز مستقبل مستدام لأفريقيا.

ومن جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: من شأن هذا الإعلان أن يحشد المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة النظيفة في جميع أنحاء أفريقيا، ما سيسهم في تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأشخاص على مستوى القارة. وباعتبارنا أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، فقد خصصنا مبلغاً إضافياً قدره 2 مليار دولار من الأسهم كجزء من مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، ونهدف إلى جمع مبلغ إضافي قدره 8 مليارات دولار من خلال تمويل المشاريع ومنصة «إنفنيتي باور» الخاصة بنا، والتي تستهدف توفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030.