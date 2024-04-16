مذكرات تفاهم تستهدف الحلول الممكنة لمعالجة النفايات

هالة الخياط (أبوظبي)

قال المهندس علي محمد الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير» إن قمة ومعرض إيكوويست التي انطلقت أعمالهما أمس كأحدى المنصات الرئيسة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، شهدت توقيع مذكرات تفاهم لـ 5 اتفاقيات استراتيجية و8 اتفاقيات خاصة بتنفيذ مشاريع بشأن الحلول الممكنة للمساعدة على معالجة تحديات النفايات، وبما يحقق مساعي تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبّات النفايات بحلول عام 2030.

وأكد الظاهري، في تصريحات للصحفيين أمس، أن المجموعة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تيركس، وهي من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير المخلفات البلدية الصلبة، وتحويلها إلى منتجات تستخدم كبدائل عن مواد البناء، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «تومر» الأوروبية المتخصصة في مجال فرز النفايات باستخدام الألياف البصرية القادرة على تحديد أنواع النفايات لدى فرزها، والتي ستستخدم كأحد الحلول في تشغيل مصنع فرز ومعالجة النفايات البلدية الصلبة المتوقع البدء بتشغيلها في 2027.

وأشار الظاهري إلى أن الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست شهد إعلان «تدوير» عن أجهزة استرداد العبوات البلاستيكية والمعدنية بواقع 25 آلة ستوزع في عدد من المناطق على مستوى الإمارة ليتم رفع عددها لتصل إلى 2000 آلة بحلول 2027.

وبين الظاهري أن هذه الآلات ستسهم في تشجيع الجمهور على فصل النفايات من المصدر، ومن خلال تحميل تطبيق «مكافآت تدوير» سيتم الحصول على نقاط يمكن الاستفادة منها ككوبونات يمكن استبدالها من خلال مواقع التوصيل كطلبات وأمازون.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقتها «تدوير» عبر «إيكوويست» برنامج أكاديمي توعوي عبر موقع المجموعة الإلكتروني يستهدف طلبة المدارس والجامعات لتوعية النشء بأهمية إعادة التدوير وفرز النفايات من المصدر.

ومن خلال مشاركتها في «إيكوويست»، سلطت «تدوير» الضوء على التحديثات التي أجرتها على خططها ومشاريعها القادمة، وتشمل هذه المشاريع محطة لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في العين، ومشروع تجريبي ريادي باستخدام تقنية لوب من شركة ليفيديان وتعمل هذه المنهجية المبتكرة على إزالة الكربون من الغاز الناتج عن النفايات العضوية وتخزينه في الجرافين عالي الجودة، وهي مادة أكثر مقاومة بـ 200 مرة من الفولاذ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات الخاصة في مجال الاستدامة.

ويشارك في «إيكوويست» 45 جهة عارضة من 21 دولة عربية وأجنبية، ويوفر المعرض والمؤتمر للزوار مجموعة من جلسات الحوار ودراسات الحالة والعروض التقديمية يقدمها خبراء القطاع.

وتتناول الجلسات موضوعات تركز على تحويل النفايات إلى طاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع، ودور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف الحكومات في خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الممارسات الدائرية لتوليد مصادر دخل جديدة من إدارة النفايات، والمنهجيات العملية للحد من عمليات التغليف.