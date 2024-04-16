ميرة السويدي تشارك في منتدى مشرعي الطاقة المتجددة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في أعمال منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي تحت عنوان «اللبنات الأساسية لمستقبل متجدد: تسريع التقدم نحو مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات».

وقالت السويدي إن دولة الإمارات ملتزمة بالإجراءات والخطط التي تحقق غداً أنظف وأكثر اخضراراً، وتقوم الدولة بدور رائد في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاماً، باستغلال إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما من الطاقات النظيفة، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال أكثر من 150 مليار دولار.