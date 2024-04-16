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اقتصاد

«جامعة محمد بن زايد» تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي بمجال الاستدامة

«جامعة محمد بن زايد» تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي بمجال الاستدامة
17 ابريل 2024 02:55

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في القمة العالمية لطاقة المستقبل بهدف تسليط الضوء على الابتكارات الرائدة التي توصل إليها الباحثون فيها، إذ تُعتبر القمة الفعالية العالمية الأبرز التي تركز على الطاقة النظيفة والابتكار المستدام. وسيناقش أعضاء هيئة التدريس المشاركون في هذه الفعالية ثلاثة مجالات بحثية رئيسة تركز الجامعة على دراستها وتتمحور حول الاستدامة، منها الابتكارات الجديدة التي من شأنها تحسين الشبكات الذكية، وإمكانية الحد من تفشي مرض الملاريا، وتحديد مواقع الجزر الحرارية الحضرية والحد منها، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي. كما سيقدمون عروضاً رئيسة ويشاركون في جلسات حوارية.
وستتيح الجامعة للزائرين في جناحها، الذي يقع في منطقة الابتكار، الاطلاع على البوابات البحثية التفاعلية، ونسخة من برنامج «شات جي بي تي» قائمة على الذكاء الاصطناعي تتفاعل مع وجه المستخدم، وذلك بهدف استعراض التحديات الحالية في مجال الاستدامة وعرض البحوث الجديدة الرائدة التي تسعى إلى إيجاد حلول لها.
حلول تقنية 
تجري جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مجموعة من البحوث في مجالات متعددة من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في المجتمعات من حول العالم، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمناخ، بما يتوافق مع رؤية الإمارات التي تقوم على الحد من أثر تغيّر المناخ وإيجاد حلول قائمة على التقنيات المتطورة لتعزيز الاستدامة.

عام الاستدامة
مركز الاتحاد للأخبار
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
القمة العالمية لطاقة المستقبل
الطاقة النظيفة
الملاريا
الذكاء الاصطناعي
الاستدامة
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