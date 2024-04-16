جامعة خليفة تستعرض 11 ابتكاراً للتكنولوجيا النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار تأكيدها لدورها في التوعية المجتمعية المستدامة، أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس أنها ستعرض 11 ابتكاراً في تكنولوجيا الاستدامة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، بالإضافة إلى مشاركة منتسبي النسخة الرابعة عشرة من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل في القمة.

ويستعرض جناح جامعة خليفة في القمة العالمية لطاقة المستقبل الابتكارات التكنولوجية والأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى مشاركة القادة الشباب لطاقة المستقبل من نسخة عام 2024 من البرنامج في جناح جامعة خليفة خلال القمة، وذلك للاستفادة من الورش والاطلاع على أحدث التكنولوجيات ومشاريع الاستدامة، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

من جهته، قال الأستاذ الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «تجمع نسخة عام 2024 من القمة العالمية لطاقة المستقبل القادة العالميين والمؤثرين في الصناعة وصناع القرار للتركيز على الحلول المتطورة والمستدامة، وهو ما يمثل منصة مثالية لجامعة خليفة لعرض 11 ابتكاراً مستداماً لإظهار التزام الجامعة الثابت بتحقيق مستقبل أكثر أمناً على المناخ وفي هذا الصدد، سيتواصل القادة الشباب لطاقة المستقبل في البرنامج المخصص لهم مع روّاد الأعمال العالميين والجهات المعنية في القمة العالمية لطاقة المستقبل، الأمر الذي يعكس مبادرتهم في جهود التوعية المجتمعية في مجال الاستدامة، ويسلط الضوء على التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة». وتشمل الابتكارات التي ستُعرض في الجناح مشروعاً لبرنامج معزز بنظام ذكي لتحقيق استقرار شبكة الطاقة، ومنصة معهد مصدر للطاقة الشمسية، وهي منشأة لتحويل الطاقة الحرارية الشمسية وتخزينها، وبطارية ليثيوم أيون مبتكرة، ولوحات التبريد الإشعاعي لتطبيقات الطاقة الشمسية والبيوت البلاستيكية، ومشروعاً يبحث في آثار تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظاماً مستداماً بالكامل يعمل بالطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الهواء.

وتشمل الابتكارات الأخرى تكنولوجيا تحويل مياه الصرف الصحي إلى هيدروجين، ونظاماً مستداماً لتحلية المياه عن طريق إعادة استخدام البلاستيك، والمذيبات الحيوية لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونظام الترشيح بالأغشية الجديدة الناشئة باستخدام مواد الأنابيب النانوية الكربونية ذاتية التجميع ومتعددة الجدران المشحونة بالغرافين لإزالة ملوثات المياه.

ويشارك القادة الشباب في نسخة عام 2024 من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل في مسابقة دراسات الحالة التي يقودها الدكتور جمال الصوالحي، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية، كما أنهم سيحضرون جلسة بعنوان «استكشاف الأتمتة: التعمّق في مجال الروبوتات والابتكار التقني» التي يقودها كلّ من الدكتور حمد الكركي، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية والنووية، والدكتور فيديريكو ريندا، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية.