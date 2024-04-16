«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم تأسيس 2937 شركة في 2023

دبي (الاتحاد)

أظهر التقرير السنوي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنها تمكنت في عام 2023 من تقديم خدمات الدعم والتوجيه لـ 1.186 رائد أعمال إماراتياً، ودعم تأسيس 2.937 شركة جديدة، فيما بلغت قيمة الحوافز والخدمات المُقدمة من المؤسسة في العام الماضي حوالي 233.4 مليون درهم، ووصل عدد المستفيدين من الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 16 مشروعاً بقيمة 11.840.763 مليون درهم.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية الناشئة المستفيدة من خدمة احتضان الأعمال لدى «مركز حمدان للإبداع والابتكار» في العام الماضي 46 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، حيث تلعب المشاريع المتخصصة في هذا المجال دوراً حيوياً في تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى التنافسية، وهو ما يسهم في نمو الاقتصاد، ويخلق فرص عمل جديدة. وقد وصل إجمالي عدد الأعضاء المستفيدين من خدمة الترويج التجاري لرواد الأعمال في العام الماضي إلى ما يقارب 100 شركة.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نعمل في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحقيق الهدف الذي قامت من أجله المؤسسة وهو توفير الدعم لرواد الأعمال، بما يسهم في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، كون هذا القطاع يُعد من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة».

وأشار الجناحي إلى أن عام 2023 كان استثنائياً؛ لأنه تزامن مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تواصل المؤسسة سعيها لتحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً للأعمال وبيئة داعمة للشركات الناشئة والأفكار المبتكرة واستقطاب المواهب في مختلف التخصصات. ولقد واصلت المؤسسة في العام الماضي مهامها وبرامجها في توفير الدعم المالي والفني لمساعدة رواد الأعمال الإماراتيين والشركات الجديدة، علاوة على تحديد الفرص الاستثمارية، لدفع عجلة النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة منها في العام الجاري والبناء على ذلك في السنوات المقبلة.

ونجحت المؤسسة منذ تأسيسها في عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 في دعم 16.443 شركة محلية، بينما وصل العدد الإجمالي لرواد الأعمال الإماراتيين المستفيدين من خدماتها منذ التأسيس إلى 50.131 رائد أعمال. كما ارتفع إجمالي قيمة الدعم المُقدّم من المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ بداية اضطلاع المؤسسة بمهامها إلى 1.5 مليار درهم. كما وصل عدد المشاريع التي استفادت من الدعم المالي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 118 مشروعاً بقيمة 103.146.208 مليون درهم.