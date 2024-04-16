«صندوق النقد»: %4.2 نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري بمعدل 3.5% قبل أن يرتفع إلى 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بتسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، وتوقعات زيادة إنتاج النفط في 2025.

ورجح «الصندوق» في تقرير المراجعة لشهر أبريل، الذي أطلقه على اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، انخفاض التضخم في الإمارات خلال 2024 إلى 2.1% وإلى 2% في 2025،

ورجح «الصندوق» أن يستمر النمو العالمي، الذي قُدِّر بنسبة 3.2% في عام 2023، بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025، ورفع توقعاته لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير يناير 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقع «الصندوق» أن يرتفع النمو من 2% في عام 2023 إلى 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، مع تخفيض قدره 0.1 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة بتوقعات يناير 2024.

وفي الدول المصدرة للنفط، خفض «الصندوق» توقعاته للنمو من 3.1% في توقعات يناير إلى 2.8% في 2024، على أن ترتفع إلى 4.4% (4.1% التوقعات السابقة) في 2025.

وخفض «صندوق النقد» توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى 2.6% (2.7% التوقعات السابقة) في 2024، قبل أن يرتفع إلى 6% (5.5% التوقعات السابقة) في 2025.

وتوقع الصندوق انكماش افتصاد الكويت بنسبة 1.6% (نمو 3.6% في التوقعات السابقة) على أن يرتفع إلى 3.8% في 2025. وأبقى توقعاته لنمو اقتصاد البحرين عند 3.6%، وخفض توقعاته لاقتصاد عُمان من 2.7% في التوقعات السابقة إلى 1.2%، كما خفض توقعاته لنمو اقتصاد قطر من 2.2% في التوقعات السابقة إلى 2%. وأبقى على توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% في 2024، لكنه خفض توقعاته لعام 2025 إلى 4.4% من 4.7% في التوقعات السابقة.