الذهب يستقر وسط ارتفاع الدولار وعوائد السندات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2381.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2397.70 دولار.

واستقر الدولار بالقرب من ذروة خمسة أشهر. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.6591 بالمئة، وتحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.

يونيو.

وتتوقع السوق فرصة نسبتها 68 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.16 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.58 دولار.



