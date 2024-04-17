مطار زايد الدولي يؤكد العمل بكامل طاقته رغم الأحوال الجوية الصعبة

أكدت مطارات أبوظبي لـ "الاتحاد" في تصريح حول تأثير الحالة الجوية على رحلات الطيران، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحويل 21 رحلة، بما في ذلك رحلة شحن واحدة والباقي رحلات ركاب، من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار زايد الدولي (AUH).





وأشارت مطارات أبوظبي إلى أنه رغم الظروف الجوية السيئة الأخيرة، فلا يزال مطار زايد الدولي يعمل بكامل طاقته، تتعاون مطارات أبوظبي بشكل وثيق مع شركات الطيران وموظفي الخدمة لمواصلة خدمة الركاب بسلاسة.

ويُنصح الركاب بمراجعة المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات الطيران، وقنوات التواصل الاجتماعي، قبل الوصول إلى المطار.