الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطار زايد الدولي يؤكد العمل بكامل طاقته رغم الأحوال الجوية الصعبة

مطار زايد الدولي يؤكد العمل بكامل طاقته رغم الأحوال الجوية الصعبة
17 ابريل 2024 16:46

أكدت مطارات أبوظبي لـ "الاتحاد" في تصريح حول تأثير الحالة الجوية على رحلات الطيران، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحويل 21 رحلة، بما في ذلك رحلة شحن واحدة والباقي رحلات ركاب، من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار زايد الدولي (AUH).


وأشارت مطارات أبوظبي إلى أنه رغم الظروف الجوية السيئة الأخيرة، فلا يزال مطار زايد الدولي يعمل بكامل طاقته، تتعاون مطارات أبوظبي بشكل وثيق مع شركات الطيران وموظفي الخدمة لمواصلة خدمة الركاب بسلاسة. 
ويُنصح الركاب بمراجعة المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات الطيران، وقنوات التواصل الاجتماعي، قبل الوصول إلى المطار.

أخبار ذات صلة
«زايد الدولي» ثالث أفضل مبنى مطار جديد بالعالم في 2024
«سيتا»: مطار زايد الدولي يتبنى أحدث أنظمة القياسات البيومترية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطار زايد الدولي
مطارات أبوظبي
مطار دبي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى دبي في أيادٍ أمينة
علوم الدار
حمدان بن محمد: بقيادة وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى دبي في أيادٍ أمينة
اليوم 23:08
دبي
علوم الدار
شركات ومطورون في دبي يقدمون خدمات من دون رسوم إضافية بعد الحالة الجوية
اليوم 22:55
أطفال يحاولون ملء أوانٍ بالمياه وسط شح الإمدادات في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثة
21 ابريل 2024
رئيس مجلس النواب الأميركي يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام (رويترز)
الأخبار العالمية
«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل أوكرانيا وإسرائيل
21 ابريل 2024
أسرة فلسطينية تتفقد مبنى سكنياً مدمراً جزئياً إثر قصف إسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وتركيا تحذران من عملية عسكرية في رفح
21 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©