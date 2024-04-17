مجموعة موانئ أبوظبي تؤسس مجلس شباب الموظفين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي تشكيل مجلس شباب موظفي المجموعة، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وذلك في إطار سعيها المتواصل لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين الشباب.

وسيعمل مجلس شباب مجموعة موانئ أبوظبي على توفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب، كما سيعمل على تطوير المبادرات والمشاريع ذات الصلة باهتمامات الشباب في المجموعة، إلى جانب تمكين مواهبهم وتنميتها، وترسيخ القيم التي تتناسب مع أهداف المجموعة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نسعى من خلال مجلس شباب المجموعة إلى إشراك فئة الشباب بشكل فاعل في صناعة القرار داخل المجموعة ليكون لهم دور أساسي في إعادة تصور مستقبل مجموعتنا، وتحقيق الازدهار لدولتنا».

وأشار الشامسي إلى أن المجلس سيكون حلقة الوصل المباشرة مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم وتطوير مواهبهم الواعدة، داعياً أعضاء مجلس شباب المجموعة إلى بذل الجهد وتوظيف قدراتهم لابتكار آليات ترقى بالعمل، وتسهم في تعزيز مسيرة التميز في الأداء.

يترأس المجلس حمد محمد الحوسني، مدير إدارة القوى العاملة والتوطين، ويضم المجلس أعضاء يمثلون قطاعات المجموعة كافة، وهم: زايد هاشم مساعد، روضة عبدالله المهيري، محمد خالد الراشدي، سلطان صالح المري، عبدالرحمن عبدالله المسكري، شما عوض الغيثي، شمسة عبدالوهاب النجار، عبدالرحمن محمد النعيمي، شما محمد الخوري، مريم إسماعيل الحمادي، وسيف علي المسكري.

وسيقع ضمن اختصاصات المجلس توفير منصة موحدة ومستدامة للانخراط مع صناع القرار في مجموعة موانئ أبوظبي والمبادرات التي يقودها الشباب، كما سيعمل على تنفيذ المبادرات المعتمدة والمكلف بها، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص.

كما سيعمل المجلس أيضاً على حصر الإحصائيات والبيانات المتوافرة عن الشباب، وتأكيد تخصيص فئة خاصة بهم في كل استبيانات ودراسات المجموعة، بالإضافة إلى رفع تقارير ومؤشرات قياس الأداء إلى الإدارة العليا، والمشاركة في مشاريع الأجندة الوطنية للشباب لمواءمة الجهود.