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اقتصاد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»

انطلاق النسخة الثانية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»
18 ابريل 2024 01:58

دبي (الاتحاد) 

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني انطلاق الدفعة الثانية من برنامج «الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية»، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من المؤسسين العالميين من مواطني الدولة، وإتاحة الفرص أمامهم للنجاح والازدهار داخل الدولة وخارجها.
وبدعم من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ستقام النسخة الثانية من البرنامج على مدار ستة أسابيع في مبنى «إنوفيشن وان» الذي تم افتتاحه حديثاً في مركز دبي المالي العالمي.
وستضم الدفعة الجديدة 4 شركات ناشئة تعمل بمجال التكنولوجيا المالية، بقيادة مؤسسين أو شركاء مؤسسين من مواطني الدولة.
وستتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى البرنامج الشامل واكتساب رؤى قيمة تركز على بناء المشاريع والابتكار، والتي يقدمها خبراء من بنك الإمارات دبي الوطني وشركائه من الشركات العالمية، ومنها «فيزا» و«مايكروسوفت» و«دل تكنولوجيز».

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