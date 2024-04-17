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اقتصاد

4610 علامات تجارية جديدة في الإمارات

4610 علامات تجارية جديدة في الإمارات
18 ابريل 2024 01:58

رشا طبيلة (أبوظبي)

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شهدت العلامات التجارية المسجلة في الإمارات بالربع الأول من العام الجاري، نمواً قياسياً بلغت نسبته 63.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي العلامات التجارية الجديدة المسجلة للربع الأول من العام الجاري إلى 4610 علامات تجارية، مقارنة مع 2813 علامة تجارية في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغت العلامات المسجلة خلال شهر مارس الماضي فقط نحو 2018 علامة تجارية جديدة، بينما سجل شهرا يناير وفبراير الماضيان إجمالي 2592 علامة تجارية.
ويؤكد نمو العلامات التجارية مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم. 
وشملت أهم القطاعات المتعلقة بالعلامات التجارية الجديدة خلال شهر مارس، قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا والاتصالات والرياضة والاستشارات والتجارة العامة والنقل وخدمات الطيران والملاحة والمعدات البحرية والتوزيع، وقطاع الفنادق وإدارة الفنادق والمطاعم والقطاع الاستثماري، والأدوية والأدوات والأجهزة الطبية والقطاع الطبي، وقطاع السيارات وقطع غيار السيارات والكيماويات، والقطاع الصناعي والمواد الغذائية، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع العقاري والمقاولات ومواد البناء وإدارة المشاريع، والقطاع التعليمي، والعديد من القطاعات الأخرى.
وعملت الإمارات، خلال السنوات الماضية، على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.

العلامات التجارية
الإمارات
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