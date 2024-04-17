ذياب بن محمد: جهود إماراتية متواصلة لدعم تقنيات الطاقة النظيفة عالمياً

أبوظبي (وام)

شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024»، التي تنظِّمها شركة «مصدر» وتُقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 18 أبريل الجاري، وتجمع نخبة من خبراء قطاع الطاقة والمبتكرين وصنّاع السياسات، لبحث حلول الطاقة النظيفة والمبادرات المستدامة، تماشياً مع الجهود العالمية نحو تحقيق الحياد المناخي.

وأشاد سموّه، خلال الزيارة، بالجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم تطوير تقنيات الطاقة النظيفة عالمياً، وضمان مستقبل مستدام للجميع.

وأكَّد سموّه أهمية التعاون العالمي لترسيخ مبادئ الاستدامة، ومواصلة تطوير قدرات قطاع الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل مستدام للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.