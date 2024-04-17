%37 زيادة في شحنات «الاتحاد للشحن» من المستحضرات الدوائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، احتفاءها بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق شراكتها الاستراتيجية مع إنفايروتينر، المزود العالمي لحلول سلسلة التبريد الآمنة للنقل الجوي للمستحضرات الدوائية.

ومنذ انطلاق الشراكة عام 2013، استخدمت الاتحاد للشحن وحدات الشحن الخاصة بشركة إنفايروتينر لتعزيز سلامة وجودة شحناتها الدوائية من خلال خدمة فارما لايف، الحاصلة على شهادة اعتماد من مركز التميّز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية.

وفي عام 2023، لجأت الاتحاد للشحن لاستخدام الحاويات الفعّالة من إنفايروتينر بزيادة بنسبة 134% في عدد الرحلات قياساً بالعام السابق. كما سجّلت الشركة زيادة بنسبة 37% في شحنات المستحضرات الدوائية ومنتجات الرعاية الصحية، لتحقق أعلى كميات من الشحنات المنقولة في تاريخ الاتحاد للشحن.

ويسلط هذا النمو الضوء على استثمار الاتحاد للشحن المتواصل في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز مزايا منتجاتها وشراكاتها، الأمر الذي أتاح للشركة الإسهام في تأسيس منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي ورسم ملامح سلسلة توريد عالمية قوية للمستحضرات الدوائية.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: «تعكس شراكة الاتحاد للشحن مع إنفايروتينر الممتدة لعشرة أعوام الالتزام المشترك للطرفين بتأسيس منظومة رعاية صحية عالمية قوية ومرنة وشفافة».

من ناحيته، قال أكوس بلكاني، المدير العالمي للحسابات الرئيسة: «يسلط هذا الإنجاز الضوء على التعاون، ما ينسجم مع رسالتنا الرامية إلى تمكين الوصول العالمي إلى المستحضرات الدوائية الحيوية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل سوياً لتعزيز الشراكة وتحقيق المزيد من الابتكارات في مجال سلسلة التبريد».