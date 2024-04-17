الشارقة خامس أسرع مدن العالم نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلَّت الشارقة في المرتبة الخامسة عالمياً بين قائمة أسرع 10 مدن نمواً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023، من ناحية المشاريع الجديدة ونمو الإنفاق الرأسمالي والوظائف، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس»، التي أظهرت، تسجيل الإمارة إجمالي نمو قده 60.29 نقطة.

ووفقاً لقاعدة بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم، سجلت إمارة الشارقة نمواً بنسبة 2064% في الإنفاق الرأسمالي الواسع لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، فيما سجلت نمواً بنسبة 140% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة خلال العام الماضي، بوظائف بلغت 289.00 وظيفة.

وكانت «إف دي آي ماركتس» قد أشارت في تقرير سابق إلى تقدم دولة الإمارات ثلاث مراتب في التصنيف العالمي للوجهات الأكثر جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من حيث العدد، لتصعد من المرتبة الخامسة في عام 2022، إلى المرتبة الثانية عالمياً في عام 2023 بواقع 1280 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت في المركز الأول باستقطابها 1966 مشروعاً.

وبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر بالمشاريع الجديدة في إمارة الشارقة نحو 10.1 مليار درهم (2.75 مليار دولار)، حيث جاء الجزء الأكبر من التدفقات من استثمار شركة «إنفينيتي للطاقة والتعدين» الهندية التي تتخذ من المنطقة الحرة بالحمرية مقراً لها، والتي أعلنت إنشاء مصفاة نفط متعددة الوظائف بطاقة إنتاجية تبلغ 10.000 برميل يومياً، وبطاقة تكرير سنوية تصل إلى 3.6 مليون برميل.

وأفاد تقرير المدن الأسرع نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، أن التعهدات الرأسمالية العالمية خلال عام 2023 كانت قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والأوضاع الجيوسياسية الصعبة، حيث أعلنت الشركات في جميع أنحاء العالم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد على 1.33 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4% تقريباً عن العام السابق.

واستند تقرير أسرع المدن نمواً في الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الجديدة في 2023، إلى الدرجات المرجحة لبيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم تخصيص الوزن الأكبر للنمو السنوي في أرقام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و2023، يليه معدل نمو النفقات الرأسمالية المعلنة والوظائف المتوقعة التي تخلقها الاستثمارات.

وكانت المدينة الأولى لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 هي المركز الجامعي في مانهايم في جنوب غرب ألمانيا، تلتها مدينة كرايوفا، في رومانيا، فيما حلت باكو المرتبة الثالثة، ثم مدينة بينه دونج في فيتنام بالمرتبة الرابعة.