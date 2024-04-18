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اقتصاد

الدولار يلتقط الأنفاس وسط تركيز المستثمرين على توقعات الفائدة الأميركية

أوراق من الدولار الأميركي
18 ابريل 2024 07:57

تراجع الدولار اليوم الخميس وسط تركيز المتعاملين على تقييم النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أعقاب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت التوقعات بأن يظل تشديد السياسة النقدية قائماً لفترة أطول.

وسجل الدولار ارتفاعات في الأسابيع الماضية بعدما أطاحت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية بتوقعات خفض الفائدة في الأجل القريب. 

وفرضت قوة الدولار كلمتها على أسواق العملات مما أبقى الين قابعاً قرب أدنى مستوياته في 34 عاماً.

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وتراجع اليورو قليلا اليوم الخميس إلى 1.0664 دولار بعد أن صعد 0.5 بالمئة أمس الأربعاء وابتعد عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء.
ووصل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات إلى 1.2449 دولار مرتفعاً 0.02 بالمئة خلال اليوم.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات منافسة، مستوى 105.97 في أحدث التداولات مبتعداً عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 106.51 الذي سجله يوم الثلاثاء مع تدعيم المتداولين لمراكزهم. وارتفع المؤشر 4.5 بالمئة هذا العام.

وزاد الين قليلاً بواقع 0.05 بالمئة إلى 154.29 دولار لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى في 34 عاماً البالغ 154.79 دولار الذي لامسه يوم الثلاثاء.

وانخفضت العملة 8.65 بالمئة منذ بداية العام. ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيراً يذكر عند 0.6439 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5914 دولار بعدما ارتفع 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات
الفائدة الأميركية
الدولار
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