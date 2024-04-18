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اقتصاد
العربية للطيران تستأنف رحلاتها المجدولة
العربية للطيران تستأنف رحلاتها المجدولة
18 ابريل 2024 09:45
أعلنت العربية للطيران عن استئناف رحلاتها المجدولة من مطار الشارقة الدولي اعتباراً من الساعة 4:00 صباح اليوم 18 أبريل.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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مطار الشارقة الدولي
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