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اقتصاد

إعادة فتح إجراءات السفر من المبنى رقم 3 في"مطار دبي"

إعادة فتح إجراءات السفر من المبنى رقم 3 في"مطار دبي"
18 ابريل 2024 10:31

أعلنت مطارات دبي، عن إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي.

وأفادت في تحديث جديد حول حالة المطار والرحلات، بأن صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المسافرين، مناشدة المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران.

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وحثت المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي سيسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلتهم، مؤكدة استمرار العمل من أجل إنهاء إجراءات سفر المسافرين في أسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السفر
فلاي دبي
مطار دبي الدولي
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