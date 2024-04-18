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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تستقبل 4.3 مليون مسافر في الربع الأول

"الاتحاد للطيران" تستقبل 4.3 مليون مسافر في الربع الأول
18 ابريل 2024 17:06

أعلنت الاتحاد للطيران استقبالها أكثر من 1.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال شهر مارس الماضي فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 84% على مدار الشهرنفسه.. مشيرة إلى استقبالها نحو 4.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 3 ملايين مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في مارس 2024، شهدنا نمواً بنسبة 41 في المائة على أساس سنوي في أعداد المسافرين..وقد زادت رحلاتنا الموسمية إلى عدد من الوجهات إضافة إلى زيادة عدد رحلاتنا الأسبوعية إلى وجهات أخرى بنسبة 34%، أي من 642 رحلة في الصيف الماضي إلى 866 رحلة خلال موسم الذروة بين يونيو ويوليو 2024، ما يعني تعزيزاً لشبكة وجهاتنا وتحسيناً لسبل الربط العالمية

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وأضاف: "مستمرون في استراتيجية التوسع في شبكة الوجهات، وقد أضفنا مؤخراً رحلاتنا إلى القصيم وجهة رابعة في السعودية وزدنا عدد رحلاتنا إلى بعض وجهاتنا الأوروبية، منها رحلتان يوميتان إلى فرانكفورت وروما صباحاً وعصراً، ما يعزز عملياتنا بجداول زمنية ملائمة لمختلف المسافرين". 


 

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
المسافرين
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