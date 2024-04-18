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اقتصاد

"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها من مطار دبي الدولي

فلاي دبي
18 ابريل 2024 16:23

أعلنت "فلاي دبي" استئناف الرحلات من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي مع حدوث تأخير متوقع في جدول الرحلات.

ولفتت الناقلة إلى أن فرقها تعمل جاهدة للتقليل من التأثير على خطط سفر الركاب، معبرة عن شكرها للمسافرين على صبرهم وتفهمهم.

ونصحت الناقلة المسافرين بالتحقق من حالة الرحلة على موقع الشركة قبل الانطلاق إلى المطار، وبإنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الانطلاق إلى المطار.

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وأوصت المسافرين بالوصول إلى المطار بوقت مبكر والتخطيط للمسار بعناية، لافتة إلى أن المطار سيكون مزدحمًا للغاية.

وأفادت بأنه سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد كامل قيمة التذاكر.

ونصحت المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل السفر التواصل مع وكيل سفرهم مباشرةً بشأن خيارات استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز.

المصدر: وام
فلاي دبي
مطار دبي الدولي
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